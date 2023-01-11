Пресс-секретарь губернатора Владимирской области не подтвердила слухи об уходе

Ольга Елунина Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Впрочем, об уходе со своего поста пресс-секретаря главы региона Ольги Елуниной никакой конкретики не приводилось.

Сама Ольга Елунина эту информацию не подтвердила, рассказав, что в настоящее время находится на больничном.

В правительстве Владимирской области утром 10 января официально сообщили, что на самом деле пресс-секретарь губернатора не увольняется, а в связи с реорганизацией администрации в правительство теперь Ольга Елунина занимает должность советника губернатора, пресс-секретаря. Иными словами, перевод оказался чисто техническим, об увольнении речи не идет.