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НовостиОбщество11 января 2023 6:51

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области не подтвердила слухи об уходе

Соответствующую информацию ранее разместили анонимные телеграм-каналы
Алексей КОТМЫШЕВ
Ольга Елунина

Ольга Елунина

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Впрочем, об уходе со своего поста пресс-секретаря главы региона Ольги Елуниной никакой конкретики не приводилось.

Сама Ольга Елунина эту информацию не подтвердила, рассказав, что в настоящее время находится на больничном.

В правительстве Владимирской области утром 10 января официально сообщили, что на самом деле пресс-секретарь губернатора не увольняется, а в связи с реорганизацией администрации в правительство теперь Ольга Елунина занимает должность советника губернатора, пресс-секретаря. Иными словами, перевод оказался чисто техническим, об увольнении речи не идет.