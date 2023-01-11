Владимирский областной перинатальный центр начал расширенное обследование на наследственную и врожденную патологию

фото Областного перинатального центра

С 1 января Областной перинатальный центр начал обследование маленьких новорождённых пациентов доношенных и недоношенных на наследственную и врожденную патологию. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний обмена стартовал во всей РФ.

Медицинские свидетельства о рождении в 100 процентах случаев формируются в электронном виде, подписываются электронными подписями и направляются в федеральный регистр новорождённых.

- Доношенным новорождённым на вторые сутки и недоношенным на 7 сутки берём кровь, размещаем капли на 2 бланках, прикрепляем направления со штрих кодом из федерального регистра и направляем образцы крови в НЦЗД г. Москва. Такие обследования позволят выявлять редкие, но тяжелые наследственные заболевания на самых ранних стадиях, начинать лечение своевременно и избежать сложных последствий, снизить инвалидизацию и смертность детей, - сообщили в перинатальном центре.