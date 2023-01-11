Во Владимирской области 11 января коронавирус подтвержден у 20 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, по 2 - в Муромском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Собинском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Петушинском, Александровском, в Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178802 случая заболевания (49663 сл. в г. Владимире, 19299 сл. в Муромском, 21127 сл. в Ковровском, 6365 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10960 сл. в Александровском, 7232 сл. в Юрьев-Польском, 15912 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3581 сл. в Собинском, 1972 сл. в г. Радужный, 5822 сл. в Киржачском, 4089 сл. в Камешковском, 3294 сл. в Гороховецком, 4559 сл. в Меленковском, 6041 сл. в Вязниковском, 6213 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).