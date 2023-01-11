Дом культуры в Коврове оказался неприспособленным для инвалидов

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Ковровская городская прокуратура провела проверку и установила, что в помещении ДК им. В.П. Ногина в зрительном зале со стационарными местами не предусмотрены места для инвалидов, отсутствуют тактильные таблички для людей с нарушением зрения, а также система обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха.

При этом нормы федерального законодательства предусматривают публичную обязанность по обеспечению доступности зданий и сооружений, а также оказываемых услуг для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями.

Как сообщает областная прокуратура, руководителю учреждения культуры внесено представление, в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по статье "Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг"

Устранение нарушений взято на контроль.