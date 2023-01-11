В микрорайоне Спасское города Владимира собираются построить новую дорогу

фото с сайта городской администрации

Глава города Владимира Дмитрий Наумов продолжает еженедельные личные приемы. 10 января к нему обратилась жительница мкр. Спасское Екатерина Сухова. Она просит поставить на кадастровый учет дорогу по ул. Раздольная и Сторонка для ее строительства и содержания.

Дмитрий Наумов сообщил, что 19 декабря прошлого года издано постановление, согласно которому в этом году запланированы общественные обсуждения по внесению изменений в проект межевания юго-западной части с. Спасское. На этот год запланировано формирование земельного участка для размещения объекта улично-дорожной сети. А уже существующий участок улично-дорожной сети предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования МКУ «Благоустройство» для содержания и обслуживания. По поручению главы города управление ЖКХ организует на нем уборку снега.

Что касается обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул. Раздольной в мкр. Спасское, подъездными путями в целом, то для этого необходимо построить около 2,2 км дорог. Ориентировочная стоимость строительства составляет 180 миллионов рублей. Дмитрий Наумов вместе со специалистами изучит возможность включения строительства дороги в адресную инвестиционную программу города.