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НовостиОбщество10 января 2023 12:10

В школе №40 города Владимира дети засняли тараканов в раздевалке

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Кадр из видео.

Кадр из видео.

В группе "Мой Владимир" появилось видео, снятое учениками школы №40 областного центра. На нем дети возмущаются огромным количеством тараканов, бегающих по стенам раздевалки.

При этом в соцсетях писали, что раздевалка находится рядом со спортзалом, однако это не совсем так. В школе пояснили, что видео снято рядом со столовой. Вообще руководство школы не стало пытаться скрывать данную историю. Наоборот, поспешили объяснить, что в скором времени все будет исправлено.

Уже 10 января в школе обещали провести обработку стен. А основные мероприятия по дезинсекции намечены на вечер пятницы, когда из школы уйдут все ученики. Уничтожением тараканов займется компания, с которой заключен контракт на проведение данных работ.