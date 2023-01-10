Во Владимире началась акция "Покормите птиц зимой"

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Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Владимирская станция юных натуралистов «Патриарший сад» начинает ежегодную акцию «Покормите птиц зимой». Участвовать в ней могут владимирские школьники, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования, родители и педагоги.
Акция состоит из цикла тематических мероприятий. С 16 января в СЮН «Патриарший сад» пройдет интерактивная познавательная программа «Путешествие в мир птиц». Необходима предварительная запись.
До 15 февраля принимаются работы на фотоконкурс «Птицы ждут твоей помощи».
До 15 февраля ребят приглашают на мастер-классы выходного дня по изготовлению эко-кормушек (по предварительной записи).
21 февраля пройдёт интерактивная очная игра «Птичий переполох» для команд образовательных учреждений города Владимира.
Для участия в фотоконкурсе и очной игре необходимо направить заявку участника на электронную почту konkurs33sun@yandex.ru.