Во Владимире началась акция "Покормите птиц зимой"

. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Владимирская станция юных натуралистов «Патриарший сад» начинает ежегодную акцию «Покормите птиц зимой». Участвовать в ней могут владимирские школьники, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования, родители и педагоги.

Акция состоит из цикла тематических мероприятий. С 16 января в СЮН «Патриарший сад» пройдет интерактивная познавательная программа «Путешествие в мир птиц». Необходима предварительная запись.

До 15 февраля принимаются работы на фотоконкурс «Птицы ждут твоей помощи».

До 15 февраля ребят приглашают на мастер-классы выходного дня по изготовлению эко-кормушек (по предварительной записи).

21 февраля пройдёт интерактивная очная игра «Птичий переполох» для команд образовательных учреждений города Владимира.

Для участия в фотоконкурсе и очной игре необходимо направить заявку участника на электронную почту konkurs33sun@yandex.ru.