Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 7:01

В Петушках на улице Строителей загорелся легковой автомобиль

Прибывшие пожарные быстро ликвидировали пламя
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.52 диспетчеры пожарной охраны получили сведения о горящем кроссовере, стоящем у дома №26 по улице Строителей города Петушки.

На место ЧП выехали семь пожарных на двух машинах. К моменту их приезда горел моторный отсек легковушки.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.