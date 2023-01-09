В Петушках на улице Строителей загорелся легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.52 диспетчеры пожарной охраны получили сведения о горящем кроссовере, стоящем у дома №26 по улице Строителей города Петушки.

На место ЧП выехали семь пожарных на двух машинах. К моменту их приезда горел моторный отсек легковушки.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.