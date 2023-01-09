Из-за морозов в Коврове продлили каникулы для первоклассников

. Фото: Иван МАКЕЕВ

9 января столбик термометра опустился до -28 градусов. Из-за морозов в Коврове было принято решение продлить зимние каникулы для первоклассников. Дети со вторых до одиннадцатых классов будут – на удалёнке.

- Два дня ученики 2-11 классов будут на дистанте, первоклассники на каникулах, - сообщила заместитель главы города Коврова по социальным вопросам Светлана Арлашина.

Что до областной столицы, то школы и детские сады работают в обычном режиме. Но родители сами решают, приводить детей в образовательные учреждения или нет.

В то же время директорам школ предписано организовать уроки дистанционно, с применением электронных форм обучения, при температуре воздуха:

- для учащихся 1-4 классов - от -25 градусов;

- для учащихся 5-9 классов - от -26 градусов;

- для учащихся 10-11 классов - от - 31 градуса и ниже.