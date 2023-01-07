Во Владимирской области рождественские богослужения состоялись без происшествий

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС Росси по Владимирской области, в 124 храмах региона в ночь на 7 января несли дежурство представители чрезвычайного ведомства, обеспечивавшие пожарную безопасность.

Накануне со священнослужителями пожарные проведи инструктажи. В общей сложности к дежурствам были привлечены 136 сотрудников МЧС. К счастью, рождественские богослужения состоялись без происшествий.

ГУ МЧС России по Владимирской области до конца праздников продолжит работу в усиленном режиме.