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НовостиОбщество7 января 2023 10:09

Во Владимирской области рождественские богослужения состоялись без происшествий

Все службы в храмах завершились благополучно
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС Росси по Владимирской области, в 124 храмах региона в ночь на 7 января несли дежурство представители чрезвычайного ведомства, обеспечивавшие пожарную безопасность.

Накануне со священнослужителями пожарные проведи инструктажи. В общей сложности к дежурствам были привлечены 136 сотрудников МЧС. К счастью, рождественские богослужения состоялись без происшествий.

ГУ МЧС России по Владимирской области до конца праздников продолжит работу в усиленном режиме.