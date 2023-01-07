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НовостиПроисшествия7 января 2023 8:08

Во Владимирской области полицейские провели операцию «Розыск»

На днях ее итоги подвели в региональном главке МВД
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области,в конце декабря в целях задержания подозреваемых в преступлениях и обнаружения без вести пропавших граждан в течение трех дней проводилась операция «Розыск».

За это время в регионе было задержано 18 подозреваемых в совершении перестукплений. Причем один из них подозревается в мошенничестве, совершенном на территории соседнего государства.

Также было установлено местонахождение 12 без вести пропавших.