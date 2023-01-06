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НовостиПроисшествия6 января 2023 14:22

Во Владимире без тепла и горячей воды осталось 26 домов

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

6 января в областном центре возле домов №133 на улице Лакина и №38Б на проспекте Строителей произошел порыв теплосетей. Без горячей воды и отопления осталось 26 многоквартирных домов.

Специалисты владимирских тепловых сетей устраняют дефекты. В работах задействовано 10 единиц техники и 18 специалистов компании. Подачу тепла и горячей воды на улице Лакина планируют восстановить к 20 часам, а на проспекте Строителей — до полуночи.

Компания приносит жителям города свои извинения за доставленные неудобства.