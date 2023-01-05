Житель Владимира разбил стекла семи машин на улице Василисина

Фото с сайта pexels.com. Автор - Artyom Kulakov.

Молодой парень из Владимира попался на акте вандализма. В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали, что в конце декабря в одном из дворов на улице Василисина 19-летний парень разбивал припаркованные во дворе автомобили.

Приехавшие сотрудники ГИБДД и участковые поймали вандала на месте преступления. К тому моменту, молодой человек, используя разводной ключ, разбил стекла у семи автомобилей. Когда его спросили, зачем он все это сделал, он так и не смог объяснить мотивы своего поступка.

В настоящее время в отношении владимирца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). С него взяли подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.