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НовостиОбщество5 января 2023 11:07

Во Владимирской области за первые три дня 2023 года произошло 8 ДТП с пострадавшими

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным УГИБДД УМВД России по Владимирской области за первые три дня нового 2023 года во Владимирской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В этих ДТП столкнулись более 55 автомобилей, травмы получили 9 человек. Отдельно стоит отметить тот факт, что полицейские за эти же три дня остановили в нетрезвом состоянии 69 водителей. В общей сложности сотрудниками ГИБДД региона за данный период выявлено более тысячи нарушений правил дорожного движения.

Среди прочего в пресс-службе областного УМВД выделили нарушение, имевшее место 3 января в городе Владимире, когда сотрудники Госавтоинспекции поймали группу молодых людей, которые гоняли на стареньком «ВАЗе».