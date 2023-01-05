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НовостиОбщество5 января 2023 10:04

Во Владимирской области синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу 10 регионов Центральной России в ближайшие дни окажутся скованы сильными морозами. Синоптики Гидрометцентра России даже объявили штормовое предупреждение из-за аномально низких температур. Действовать оно будет с 6 по 10 января.

Такая холодная погода ожидается и во Владимирской области. Сотрудники владимирского ЦГМС ожидают, что уже с 6 января столбик термометра опустится ниже -15 градусов. И дальше будет только холодней.

Итак, 6 января будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -21…-16 °С, местами до -26 °С. Днём будет чуточку теплей: -20…-15 °С. 7 января синоптики обещают такую же погоду - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -28…-23 °С, днём -25…-20 °С.