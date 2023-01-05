Главному финансисту Владимирской области Вячеславу Кузину исполнилось 75 лет

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4 января министр финансов Владимирской области Вячеслав Кузин отметил юбилей, ему исполнилось 75 лет. Почти 30 лет из них он работает государственным служащим.

В администрации региона Вячеслав Кузин работает с 1993 года и все это время занимается вопросами бюджетной и налоговой политики. Чтобы понять уровень работы Кузина, достаточно сказать, что по качеству управления региональными финансами наша область отнесена к высшей группе в Российской Федерации. Государственный долг региона и расходы на его обслуживание являются одними из самых низких в Центральном федеральном округе и в целом по России. Объём госдолга по итогам 2021 года составил 5,9 процента от доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений. В структуре государственного долга региона отсутствуют долговые обязательства перед кредитными организациями.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Вячеслав Павлович Кузин награждён медалью «За трудовые заслуги».