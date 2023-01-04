Во Владимире бывший техник банка похитил деньги из восьми банкоматов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудникам уголовного розыска и инспекторам ГИБДД удалось задержать на улице Добросельской Владимира 30-летнего безработного горожанина, подозреваемого в совершении ряда краж из банкоматов.

По версии следствия, ранее мужчина работал в одной из финансовых организаций, где занимался сервисным обслуживанием банкоматов. В августе минувшего года он уволился, однако оформление затянулось, так что в итоге у него на руках остались комбинации кодов и ключи от банкоматов.

Страдающий игроманией владимирец решил воспользоваться этим, и под видом устранения неисправностей вскрывал банкоматы, установленные в магазинах как Владимира, так и других городов региона. Всего он обвиняется в восьми кражах на суммы от 15 до 55 тысяч рублей, общая сумма украденных денег превысила 220 тысяч рублей.

По данному факту следователи полиции Киржачского района возбудили уголовное дело, на время следствия владимирца отправили в следственный изолятор.