Во Владимирской области 2 января коронавирус диагностирован у 17 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 января лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 заболевших во Владимире, по 2 случая в Ковровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах, по 1 - в Муромском, Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178646 случаев заболевания (49606 сл. в г. Владимире, 19293 сл. в Муромском, 21114 сл. в Ковровском, 6360 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10950 сл. в Александровском, 7228 сл. в Юрьев-Польском, 15875 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3578 сл. в Собинском, 1967 сл. в г. Радужный, 5821 сл. в Киржачском, 4084 сл. в Камешковском, 3292 сл. в Гороховецком, 4558 сл. в Меленковском, 6037 сл. в Вязниковском, 6210 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).