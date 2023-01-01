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НовостиОбщество1 января 2023 6:16

Александр Авдеев поздравил жителей Владимирской области с Новым годом

Губернатор обратился к владимирцам 31 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Глава Владимирской области Александр Авдеев разместил в своей соцсети видеообращение к жителям региона. Вместо традиционного подведения итогов недели он заявил, что хочет просто поздравить всех с Новым годом.

- 2022 год был, как и любой год, непросой, но достаточно успешный. Я уверен, что те планы, которые мы начали, мы реализуем в 2023-2024 годах, все у нас получится, - заявил губернатор региона.

Александр Авдеев поздравил жителей с Новым годом и Рождеством, пожелал всего доброго, а также чтобы непременно сбылись все мечты и желания.