В Ковровском районе открылся новый дом культуры

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29 декабря в посёлке Новый Ковровского района состоялось торжественное открытие Дома культуры. Строительство и оснащение Дома культуры обошлось в сумму свыше 56 млн рублей. Львиную долю средств – 34,6 млн рублей – выделил федеральный бюджет, остальное добавлены из областного и районного бюджетов.

Общая площадь нового Дома культуры – почти 400 квадратных метров. Кроме зрительного зала-трансформера там есть антикафе для молодёжи и библиотечная зона, где можно не только почитать книги, но и интересно провести время с разнообразными интерактивными играми. Также имеется детская игровая зона, комната для занятий спортом и ремесленные мастерские. Интерьеры выполнены в ярких цветах и современном дизайне. Дополнительно обустроена уличная игровая площадка для детей.