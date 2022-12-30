Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 14:09

В Ковровском районе открылся новый дом культуры

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

29 декабря в посёлке Новый Ковровского района состоялось торжественное открытие Дома культуры. Строительство и оснащение Дома культуры обошлось в сумму свыше 56 млн рублей. Львиную долю средств – 34,6 млн рублей – выделил федеральный бюджет, остальное добавлены из областного и районного бюджетов.

Общая площадь нового Дома культуры – почти 400 квадратных метров. Кроме зрительного зала-трансформера там есть антикафе для молодёжи и библиотечная зона, где можно не только почитать книги, но и интересно провести время с разнообразными интерактивными играми. Также имеется детская игровая зона, комната для занятий спортом и ремесленные мастерские. Интерьеры выполнены в ярких цветах и современном дизайне. Дополнительно обустроена уличная игровая площадка для детей.