С 1 января во Владимирской области увеличится плата за техосмотр

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С 1 января во Владимирской области устанавливаются новые предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

Работа по изменению стоимости технического осмотра в соответствии с Методикой ФАС проводится и в других регионах. Так, стоимость ТО уже пересмотрена в Калужской, Курской и Смоленской областях.

Итак, во Владимирской области стоимость техосмотра легковых автомобилей вырастет на 28 процентов и составит 913 рублей. Техосмотр автобусов малого и среднего класса увеличится до 1563 рублей (+12 процентов), автобусов большого класса - до 1888 рублей (+11 процентов).

Следует отметить, что физические лица от прохождения обязательного технического осмотра освобождены. С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырёх лет или при внесении изменений в конструкцию.