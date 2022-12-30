Во Владимирской области 600 человек пострадали от плохой уборки снега

Фото: прокуратура Владимирской области

В прокуратуре Владимирской области 29 декабря состоялось расширенное совещание по вопросам зимней уборки территорий. В нем приняли участие руководители областного ГИБДД, Госжилинспекции и других служб и ведомств.

И.о. прокурора области Андрей Жугин отметил, что с уборкой снега коммунальщики не справляются по всему региону, а погода обещает быть снежной и дальше.

К сожалению, из-за плохо убранных и не посыпанных тротуаров с начала зимы в травмпункты области обратилось уже более 600 человек. Только в Ковровском районе 236 граждан получили разнообразные травмы, в том числе переломы позвонков.

За два хоодных месяца прокуроры выявили более 800 нарушений, причем пофактка плохой уборки дворов руководители управляющих организаций получили более 200 представлений, было возбуждено 185 дел об административных правонарушениях. На муниципальных территориях внесено 103 представления и возбуждено 120 дел.

Также досталось энергетикам за массовые отключения электричества в Судогодском, Вязниковском, Ковровском, Гороховецком, Селивановском и Гусь-Хрустальном районах. Часть неполадок в нормативные сроки устранить не удалось.

Надзор за качеством уборки территорий будет продолжаться в дальнейшем.