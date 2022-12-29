Владимирская область вошла в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы

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По данным «РИА Рейтинг», во Владимирской области численность безработных к экономически активному населению региона за 9 месяцев 2022 года составила 2,5 процента.

«Произошло общее снижение безработицы. По методологии международной организации труда наша область находится на 10 месте в стране среди регионов с самым низким уровнем безработицы», – отметил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Улучшение этого показателя отмечается в 72 субъектах Российской Федерации. За июль-сентябрь 2022 года уровень безработицы составил 3,8 процента, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,4 процента. Самый низкий уровень безработицы в 1,6 процента зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве и Санкт-Петербурге – 2,3 процента.