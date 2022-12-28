В автобусах «Владимир-Муром» стоимость проезда выросла сразу на 100 рублей

Автобус на Муром Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Мурома сообщили, что с минувшей недели стоимость проезда на автобусе до Владимира и обратно буквально в одночасье выросла с 400 до 500 рублей. Причину этого скачка никто не уточнял и объявлений по поводу повышения не делал, в том числе на автовокзалах. Покупающих билеты пассажиров просто поставили перед фактом.

Мы обратились с официальным запросом в департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. В главном дорожном ведомстве региона ответили, что тариф на линии «Владимир-Муром» является нерегулируемым. Проще говоря — сами перевозчики могут его устанавливать в таком размере, в каком сами пожелают.

- Положения федерального закона не содержат каких-либо требований по обоснованию, порядку установления нерегулируемого тарифа, - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона, добавив, что нарушение закона в данном случае отсутствует.

Таким образом, жителям Владимирской области придется или платить по 500 рублей, или искать альтернативные варианты проезда из Мурома до Владимира и обратно.