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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:19

Во Владимире выбрали 20 лучших учителей с помощью соцсетей

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Подведены итоги интернет-конкурса «Лучший учитель города Владимира-2022». Онлайн-голосование проходило на страницах администрации города Владимира в «Вконтакте». При этом педагогов-номинантов предлагали сами жители.

В голосовании приняло участие более 600 человек. В 2022 году с приставкой «лучший» прозвучали имена 119 учителей. Чаще всего упоминались педагоги школ №№ 7, 36, 37, 49 и 73.

Бесспорным лидером народного голосования стала Наталья Веселова, учитель начальных классов школы № 36.

Призерами конкурса стали: Анна Гладилкина - учитель начальных классов школы № 2, Евгения Шарова - учитель начальных классов школы № 43, Ирина Германова - учитель начальных классов школы № 49.

С именами финалистов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Также наградили директоров владимирских школ - лидеров по числу упоминаний жителями города в комментариях. Больше всего добрых слов владимирцы адресовали директору школы № 37 Валерию Акинину, директору школы № 49 Светлане Подшибякиной, директору школы № 73 Наталье Иосевич, директору школы № 36 Елене Кувшиновой и директору школы № 7 Игорю Веденееву.