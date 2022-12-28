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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:42

Во Владимирской области введут запрет на использование квадрокоптеров без разрешения полиции

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото АВО.

Фото АВО.

26 декабря Губернатор Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. Обсуждали, как провести новогодние и рождественские праздничные мероприятия без происшествий, учитывая продолжающуюся СВО.

И в рамках всех этих обсуждений губернатор поручил подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий необходимость официального уведомления правоохранительных органов при использовании беспилотников, в том числе квадрокоптеров. Когда введут запрет на их использование без разрешения полиции, не ясно, но очевидно, что в кратчайшие сроки, учитывая текущее положение дел.

Также в ходе совещания прозвучало, что в праздничных мероприятиях с массовым пребыванием детей планируется задействовать около 290 объектов, в том числе религиозного значения. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники ОВД, Росгвардии, ЧОПов, а также представители казачества и добровольных народных дружин.

За пожарной безопасностью будут следить более 2600 человек и 876 единиц техники. Для ликвидации возможных ЧС будет использоваться аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Владимирской области (100 человек и 23 единиц техники).