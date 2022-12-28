Во Владимирской области введут запрет на использование квадрокоптеров без разрешения полиции

Фото АВО.

26 декабря Губернатор Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. Обсуждали, как провести новогодние и рождественские праздничные мероприятия без происшествий, учитывая продолжающуюся СВО.

И в рамках всех этих обсуждений губернатор поручил подготовить нормативно-правовой акт, устанавливающий необходимость официального уведомления правоохранительных органов при использовании беспилотников, в том числе квадрокоптеров. Когда введут запрет на их использование без разрешения полиции, не ясно, но очевидно, что в кратчайшие сроки, учитывая текущее положение дел.

Также в ходе совещания прозвучало, что в праздничных мероприятиях с массовым пребыванием детей планируется задействовать около 290 объектов, в том числе религиозного значения. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники ОВД, Росгвардии, ЧОПов, а также представители казачества и добровольных народных дружин.

За пожарной безопасностью будут следить более 2600 человек и 876 единиц техники. Для ликвидации возможных ЧС будет использоваться аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Владимирской области (100 человек и 23 единиц техники).