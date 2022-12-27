В Собинке жители сгоревшей казармы получили новые квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, в Собинке получили новые квартиры погорельцы, которые жили в сгоревшем доме на Рабочем проспекте, 7. Это здание известно, как памятник архитектуры «Здание рабочих казарм ХIХ века». Площадь пожара тогда составила 1500 квадратных метров.

В результате теперь удалось переселить пострадавшие семьи в новый дом №44 по улице Гагарина города Собинка. Новоселье справили 67 семей, получивших квартиры-студии площадью 29 квадратных метров.