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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:03

В Собинке жители сгоревшей казармы получили новые квартиры

Происшествие случилось в январе минувшего года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, в Собинке получили новые квартиры погорельцы, которые жили в сгоревшем доме на Рабочем проспекте, 7. Это здание известно, как памятник архитектуры «Здание рабочих казарм ХIХ века». Площадь пожара тогда составила 1500 квадратных метров.

В результате теперь удалось переселить пострадавшие семьи в новый дом №44 по улице Гагарина города Собинка. Новоселье справили 67 семей, получивших квартиры-студии площадью 29 квадратных метров.