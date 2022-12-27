Подрядчик обманул администрацию Карабаново на 700 тысяч рублей

. Фото: Даниил ОПАРИН

Александровская городская прокуратура проведела проверку соблюдения требований закона о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что 26 мая 2022 года администрацией Карабаново с ООО «СТРОЙТЕХ» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации внутриквартальных сетей теплоснабжения со сроком исполнения до 15 августа 2022 года. Согласно условиям контракта органом местного самоуправления в пользу подрядной организации перечислен аванс в размере более семисот тысяч рублей. Вместе с тем к выполнению работ подрядчик так и не приступил, выплаченный аванс не возвратил. Контракт расторгнут администрацией в одностороннем порядке, сообщает областная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".