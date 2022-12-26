В Кольчугинском районе полностью сгорел деревенский дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.26 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о том, что в деревне Нофовроловское огнем охвачен дом №29 по улице Третья.

Пожар оказался крупным, на место выезжали 15 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменту их приезда дом полыхал по всей площади, при этом пламя угрожало переходом на соседний дом. В результате огонь был локализован и потушен на площади 200 квадратных метров, переход на соседние строения не допустили.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.