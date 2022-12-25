Во Владимире официально открылась Рождественская ярмарка

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, ровно в 12.00 на улице Георгиевской состоялось торжественное открытие Рождественской ярмарки, где будут торговать народными ремеслами, а также различной продукцией, например травяными настойками, соленьями, медом, вареньем и другими.

Ярмарка будет открыта ежедневно до 15 января с 11.00 до 21.00. Однако 31 декабря Рождественская ярмарка станет работать с 14.00 до 18.00, а 1 января с 13.00 до 21.00.

В нынешнем году она представлена 30 домиками-шале, уже привычными владимирцам.

В новогодние выходные до 8 января включительно здесь будут проходить детские программы с аниматорами, а также различные конкурсы и выступления владимирских артистов. Расписание можно будет увидеть на афише, которая установлена рядом с улицей Георгиевской.