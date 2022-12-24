Во Владимирской области 24 декабря 2022 года коронавирусом заболели 42 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 8 сл. в г.Владимире, 5 сл. в Муромском, 7 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178402 случая заболевания (49532 сл. в г. Владимире, 19265 сл. в Муромском, 21087 сл. в Ковровском, 6350 сл. в Петушинском, 8612 сл. в Кольчугинском, 10941 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15840 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3574 сл. в Собинском, 1961 сл. в г. Радужный, 5816 сл. в Киржачском, 4073 сл. в Камешковском, 3290 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6028 сл. в Вязниковском, 6204 сл. в Суздальском, 2314 сл. в Селивановском).