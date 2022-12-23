Во Владимире началась очистка ливневой канализации от снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, специалисты «Владимирводоканала» в условиях оттепели вышли на расчистку решеток ливневой канализации от снега, чтобы скопившаяся вода могла уйти.

Также производится откачка воды с тротуаров и дорог, на которых появились лужи. В общей сложности за минувшие сутки было откачано 60 кубометров воды. К этой работе привлечено более 15 человек и порядка семи единиц различной техники, включая два прибора по отсасыванию ила. В мэрии напомнили, что «Владимирводоканал» обслуживает около 150 километров сетей городской ливневки.

Жители города по вопросам откачки воды с улиц могут обратиться к диспетчерам «МУП «Владимирводоканал» по телефону 8 (4922) 53-49-09. Если лужи появились во дворах, обращаться следует в свою управляющую компанию.