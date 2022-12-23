За год во Владимирской области построили 100 километров газопровода

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В областной администрации подвели итоги выполнения программы газификации и догазификации в регионе в 2022 году.

В этом году были построены и введены в эксплуатацию 6 межпоселковых газопроводов, ещё один планируется достроить до конца года, а это суммарно порядка 100 км сетей для газификации 17 населённых пунктов Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов.

На сегодняшний день принято более 11,8 тысячи заявок на догазификацию, уже заключено 11,3 тысячи договоров. Размер субсидии составляет от 40 тысяч до 90 тысяч рублей, а вскоре её размер для льготных категорий граждан будет увеличен до 100 тысяч рублей.

Алексей Конышев сообщил, что в 2023 году во Владимирской области запланирован ещё больший объём работ: будет построено 13 межпоселковых газопроводов и газифицировано более 2,5 тысяч домовладений в 51 населённом пункте.

В ближайшие пять лет будет построено более 2,3 тысяч км газовых сетей, газ придёт в 288 населённых пунктов, а это более 27 тысяч домовладений и 114 котельных.