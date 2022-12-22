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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:46

В Селивановском районе сгорел рейсовый автобус маршрута «Ковров-Муром»

К счастью, никто из людей не пострадал
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.25 диспетчеры Селивановского пожарно-спасательного гарнизона получили сигнал о горящем автобусе на дороге у поселка Новый Быт.

Прибывшие на место семь сотрудников МЧС на двух машинах выяснили, что загорелся автобус, следовавший по маршруту «Ковров — Муром». К счастью, он ехал без пассажиров, а водитель успел выйти.

Огонь полыхал буквально по всей площади, но пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя на площади 12 квадратных метров.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.