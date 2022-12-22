В Селивановском районе сгорел рейсовый автобус маршрута «Ковров-Муром»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.25 диспетчеры Селивановского пожарно-спасательного гарнизона получили сигнал о горящем автобусе на дороге у поселка Новый Быт.

Прибывшие на место семь сотрудников МЧС на двух машинах выяснили, что загорелся автобус, следовавший по маршруту «Ковров — Муром». К счастью, он ехал без пассажиров, а водитель успел выйти.

Огонь полыхал буквально по всей площади, но пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя на площади 12 квадратных метров.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.