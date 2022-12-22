Во Владимирской области выявлено 900 коррупционных правонарушений

Фото: прокуратура Владимирской области

В ходе заседания коллегии, состоявшегося 21 декабря в прокуратуре Владимирской области, был рассмотрен вопрос о результатах анализа прокурорского надзора за законностью в сфере коррупции.

Так, за 9 месяцев текущего года надзорным ведомством выявлено более 900 человек, допустивших те или иные нарушения. Чаще всего это касается чиновников и сотрудников, занимающих ответственные посты, на которых имеются определенные запреты и ограничения, в том числе есть обязанность декларировать доходы. Также имеются факты конфликта интересов.

По итогам работы прокуроров досрочно было уволено 5 должностных лиц, в суды было направлено 122 иска на сумму более 100 миллионов рублей. 621 человек наказан в дисциплинарном порядке, еще 35 граждан привлекли к административной ответственности.

По итогам антикоррупционной экспертизы отменено более 600 нормативно-правовых актов.

Вместе с тем, «негативной тенденцией» в областной прокуратуре назвали отсутствие выявленных нарушений в области коррупции в Селивановском и Собинском районах, а в Гороховецком, Меленковском, Юрьев-Польском, Судогодском и Камешковском районах выявили только по одному случаю.