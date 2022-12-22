Юные владимирцы смогут украсить елку, поднявшись на подъемнике МЧС

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

25 декабря, сотрудники областного управления МЧС проводут предновогоднюю акцию и флешмоб «Пожарный Дед Мороз» для детей и их родителей.

Мероприятие начнётся с танцевального флешмоба. Также на территории будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Дети и их родители смогут принять участие в новогодних пожарных активностях: командная эстафета «Юный пожарный» и соревнования по перетягиванию пожарного рукава, а ещё – сфотографироваться с ростовыми куклами и примерить боевую одежду пожарного.

Для маленьких жителей областного центра организована специальная акция: каждый ребёнок, который сделает своими руками новогоднюю ёлочную игрушку, сможет вместе с Дедом Морозом подняться на коленчатом подъёмнике и повесить её на городскую ёлку!

Мероприятие состоится на площадке у Дома культуры молодёжи города Владимира (Мира, 55). Начало акции – в 11.00.