Во Владимирской области на М-12 построили первый логистический центр

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Платная трасса М-12 изначально по планам властей должна была обрастать разными точками притяжения. И вот администрация Владимирской области сообщила, что в деревне Погребищи Судогодского района компания «М12 Блок» возвела современный логистический центр. Он расположен в непосредственной близости от трасс М-7 и М-12 (до Москвы – 188 км, до Нижнего Новгорода – 242 км, до Казани – 642 км, до Мурома – 130 км, до Владимира – 5 км).

«Территория логистического центра электрифицирована (подстанция на 450 кВт) и газифицирована, оснащена системами видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализацией. Имеются асфальтированная парковка и подъезды с трассы для еврофур. В помещениях поддерживается необходимый температурный режим. Закуплена современная техника для работы внутри складов – экологически безопасные электрические погрузчики», сообщили в "белом доме".

В проект уже зашла одна из российских компаний – владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, которая складирует свою продукцию в логистическом центре. В феврале 2023 года рядом с этим центром намечено открытие ещё одного складского корпуса площадью более 1100 квадратных метров.