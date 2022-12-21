Во Владимире на улице Егорова могут вернуть уличную торговлю

фото с сайта мэрии

Мэр города Дмитрий Наумов провел прием жителей. К нему обратилась местная жительница Галина Белова, которая поинтересовалась, почему были закрыты стихийные рынки на улицах Красноармейской и Егорова.

По словам градоначальника, в этих местах велась незаконная торговля. При этом у продавцов не было документов, подтверждавших происхождение и безопасность продукции. Сама торговля велась с нарушением санитарных норм и правил. Дмитрий Наумов напомнил, что торговавшие на ул. Красноармейской и Егорова пожилые женщины далеко не всегда продавали излишки с их личных подворий. Чаще всего через них реализовывали свою продукцию оптовые поставщики, не желавшие платить налоги.

Тем не менее, он отметил, что в начале летнего сезона он и профильные специалисты изучат возможность организации ярмарочной торговли в городе, в том числе на ул. Красноармейской и Егорова. Глава города не против уличной торговли, но она должна быть законной, организованной и безопасной.