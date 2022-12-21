Музыкально-просветительский театр Владимирской филармонии завоевал Гран-при конкурса-фестиваля в Крыму

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Музыкально-пластический спектакль «Манипуляция» Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля искусств «Вершина таланта».

Эта постановка направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков. По словам худрука театра Вячеслава Мокану, она создана для того, чтобы «художественным образом противостоять этому злу». Спектакль вызвал горячие отклики у молодых владимирских зрителей, учителей и родителей и был высоко оценён членами жюри международного фестиваля.

Оргкомитет «Вершины таланта» выразил благодарность режиссёру постановки, актрисе Владимирского академического театра драмы Анне Зайцевой, художественному руководителю Музыкально-просветительского театра Вячеславу Мокану и директору коллектива Елене Поповой за вклад в творческое развитие воспитанников и за достойное представление учреждения и Владимирской области.