Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 12:28

Музыкально-просветительский театр Владимирской филармонии завоевал Гран-при конкурса-фестиваля в Крыму

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Музыкально-пластический спектакль «Манипуляция» Музыкально-просветительского театра Владимирской областной филармонии завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля искусств «Вершина таланта».

Эта постановка направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков. По словам худрука театра Вячеслава Мокану, она создана для того, чтобы «художественным образом противостоять этому злу». Спектакль вызвал горячие отклики у молодых владимирских зрителей, учителей и родителей и был высоко оценён членами жюри международного фестиваля.

Оргкомитет «Вершины таланта» выразил благодарность режиссёру постановки, актрисе Владимирского академического театра драмы Анне Зайцевой, художественному руководителю Музыкально-просветительского театра Вячеславу Мокану и директору коллектива Елене Поповой за вклад в творческое развитие воспитанников и за достойное представление учреждения и Владимирской области.