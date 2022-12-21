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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 11:32

Во Владимирской области снова пройдет ледяной дождь

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшей ночью на 22 декабря и днем во Владимирской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица, в отдельных районах - туман.

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, дорожно-транспортными авариями, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев.