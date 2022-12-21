Во Владимирской области состоялась первая губернаторская новогодняя елка

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20 декабря в Областном Дворце культуры и искусства состоялась первая в этом году Губернаторская новогодняя ёлка. Поздравить детей с наступающими праздниками пришёл глава региона Александр Авдеев.

Всего Губернаторских новогодних елок будет четыре. В них примут участие 1500 детей со всех уголков Владимирской области в возрасте от 5 до 13 лет. Это дети из семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан, юные жители пунктов временного размещения, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей, а также победители различных конкурсов, олимпиад и фестивалей.

В рамках первой елки для маленьких гостей праздничного мероприятия артисты ОДКиИ подготовили яркий музыкальный спектакль «Летучий корабль», а в конце всех детей ждали новогодние подарки с личным поздравлением от главы региона.