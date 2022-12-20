Эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди владимирцев 15 лет и старше превышен на 194,5 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 22112 человек с признаками ОРВИ, среди них 9596 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 141,4%, в возрастных группах 0-2 года – на 4,5%, 3-6 лет – на 51,3%, 7-14 лет – на 71,2%, 15 лет и старше - на 311,6%.

Во Владимире зарегистрировано 7287 обращений в лечебные учреждения, среди них 3264 ребёнка. Зарегистрировано превышение эпидпорога по совокупному населению на 114,6%, в возрастных группах 3-6 лет – на 45,2%, 7-14 лет – на 52,6% и 15 лет и старше на 194,5%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском районе, Владимире, Гусь-Хрустальном районе, Собинском районе, Муромском районе.

На прошедшей неделе было проведено 602 исследования. Из положительных находок – 24 случая гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: метапневмовирусы.

В текущий сезон уже обнаружено 94 положительных находки гриппа: 93 случая гриппа A(H1N1), 1 случай гриппа A(H3N2).