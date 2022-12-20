Во Владимирской области в ноябре годовая инфляция снизилась до 13 процентов

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

В ноябре во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 13%. Инфляция замедлилась благодаря тому, что предложение товаров стало шире, издержки производителей снизились, а спрос владимирцев на некоторые непродовольственные товары стал слабее.

Цены на продовольствие снизились до 13,5%. Хороший урожай зерновых уменьшил затраты производителей на сырье и замедлил рост цен на крупы и макароны. Крупные региональные производители увеличили производство мучных кондитерских изделий, печенья и шоколада, что дало толчок к снижению цен на кондитерские изделия. Широкие ярмарки в городах области увеличили предложение рыбной продукции из регионов Дальнего Востока и замедлили рост цен на рыбу. Издержки местных производителей сыра снизились благодаря уменьшению цен на молоко. Предложение сыра расширилось, и цены на него замедлились.

Инфляция в сфере непродовольственных товаров снизилась до 15,3%. Подешевели смартфоны. Экспортные ограничения на вывоз древесины повлияли на расширение ее предложения внутри страны. Удешевление материала снизило затраты производителей мебели и привело к замедлению роста цен на нее.

Надо отметить, что инфляция во Владимирской области замедляется с мая этого года семь месяцев подряд.