Во Владимирской области 20 декабря коронавирус диагностирован у 36 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 декабря лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

12 случаев во Владимире, 7 - в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 случая в Юрьев-Польском и Киржачском районах, по 2 заболевших в Муромском, Кольчугинском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178244 случая заболевания (49490 сл. в г. Владимире, 19254 сл. в Муромском, 21061 сл. в Ковровском, 6343 сл. в Петушинском, 8608 сл. в Кольчугинском, 10935 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15818 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3572 сл. в Собинском, 1959 сл. в г. Радужный, 5806 сл. в Киржачском, 4063 сл. в Камешковском, 3287 сл. в Гороховецком, 4554 сл. в Меленковском, 6021 сл. в Вязниковском, 6202 сл. в Суздальском, 2313 сл. в Селивановском).