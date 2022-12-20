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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:17

В Коврове ликвидирован пожар в здании цеха на улице Володарского

Происшествие случилось в пятом часу утра 20 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.31 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре в производственном здании на улице Володарского, 102.

К месту ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К их приезду внутри здания цеха наблюдалось задымление. Два звена газодымозащитников направились внутрь на разведку и тушение, и вскоре локализовали и ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров, не дав огню распространиться.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.