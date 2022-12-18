Во Владимирской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

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Во Владимирской области превышен эпидпорог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. Рост заболеваемости – во всех возрастных группах. В половине случаев лабораторного мониторинга выявляется грипп А (H1N1-2009), отмечает региональное управление Роспотребнадзора. Это так называемый «свиной грипп», опасный не только тяжёлым течением, но и возможными грозными осложнениями.

Грипп и другие ОРВИ являются наиболее распространёнными среди всех возрастных групп инфекционными заболеваниями. Вирус гриппа легко передаётся воздушно-капельным путём от человека к человеку и вызывает заболевания разной тяжести, которая зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Для детей раннего возраста любой вирус гриппа – новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного излечения может потребоваться длительное время.