Во Владимирской области ожидаются сильный снег и гололедица

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 часов утра 17 декабря до 18.00 того же дня на территории региона ожидается снег, местами сильны, а также гололедица и снежные заносы.

Такая погода может сохраниться в ночь на 18 декабря, а равно в первой половине воскресенья.

В связи с этим в региональном ГУ МЧС предупреждают жителей и гостей региона о необходимости быть внимательнее и осторожнее, по возможности исключить поездки на личном транспорте и не оставлять машины под слабо закрепленными конструкциями.

В случае чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».