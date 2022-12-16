В Лакинске прокуратура требует расселить жителей аварийного дома

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Собинского района совместно с представителем ГУ МЧС России по Владимирской области была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

Еще в 2019 году дом №37 по проспекту Ленина в городе Лакинске был признан аварийным и подлежащим сносу, причем срок переселения жильцов установили до 31 декабря 2025 года.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что по всему периметру дома крыша имеет повреждения, цоколь тоже частично разрушен, в на лестничной площадке и в кладовой прогнулась деревянная прошивка межэтажного перекрытия. Повреждения имеются и на изоляции электропроводки, а газовщики еще в августе отключили газовое оборудование, так как в доме больше нет вентиляционных каналов.

Все это создает серьезную угрозу жизни жильцов, так как здание может просто обрушиться. В связи с этим срок расселения людей неразумен. По этому поводу прокуратура подала иск в Собинский городской суд, потребовав немедленно переселить жильцов из аварийного дома.

Иск в настоящее время находится на рассмотрении.