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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:31

Во Владимирской области стало меньше безработных

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 13 декабря в центрах занятости зарегистрированы 4193 безработных, а количество вакансий приближается к 16 тысячам. В том году трудоустроили около 18 тысяч человек, сообщил директор департамента по труду и занятости Андрей Григорьев.

Кроме того, по сравнению с августом этого года стало в пять раз меньше работников, которые трудятся в режиме неполной занятости - 620 против 3200.

Интересно, что количество вакансий, которые размещены на едином цифровом портале «Работа России» по нашему региону, уменьшилось на 4,4 тысячи в течение года. Но несмотря на это, число безработных, зарегистрированных в службе занятости, сократилось на 1,4 тысячи человек. А значит «коэффициент напряженности» на рынке труда сейчас - 0,3 человека на вакансию.