Новый год во Владимирской области пройдет без дополнительных трат

фото с сайта городской администрации

Во Владимирской области не планируют тратить дополнительные средства на салюты и массовые мероприятия во время новогодних праздников. Улицы городов региона будут украшены без лишних расходов, сообщил во время прямой линии губернатор Александр Авдеев.

- С учетом общественной обстановки никаких ограничений нет. Единственное, может, более экономно это сделать, скажем, не тратить какие-то дополнительные средства на фейерверки и уж очень массовые мероприятия. Но в целом елки, украшенные улицы должны присутствовать, и те украшения, те элементы новогодние, которые у муниципалитетов есть, они все должны быть представлены, - отметил Александр Авдеев.

Кстати, судя по плану мэрии, в новогоднюю ночь во Владимире не запланировано ни одного праздничного мероприятия - ни в центре, ни в парках. Праздничные программы будут проводиться в январские праздники.